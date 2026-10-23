Liste d’attesa per visite ed esami, Lazio tra le prime regioni d’Italia

Nel confronto tra i primi nove mesi del 2025 e del 2026, Agenas rileva anche per gli esami diagnostici un «quadro positivo, sebbene persistano differenze tra i territori».

In particolare: 6 Regioni (Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Toscana, Veneto) confermano un’elevata percentuale di rispetto dei tempi massimi di garanzia già raggiunti nel 2025, sopra il 90%;

8 Regioni fanno registrare una percentuale di rispetto dei tempi tra l’80% e l’89%: Calabria (85,4%), Emilia Romagna (87%), Friuli Venezia Giulia (80,7%), Liguria (84,7%), Lombardia (86,1%), Molise (87,5%), Piemonte (82,7%), Provincia autonoma di Trento (86,4%); migliorano tutte rispetto al 2025, tranne Calabria e Molise; 4 Regioni hanno una percentuale di rispetto dei tempi tra il 70% e il 79%: Abruzzo (79,8%), Provincia autonoma di Bolzano (79,6%), Sardegna (78%), Sicilia (72,3%); migliorano Abruzzo e Sardegna mentre peggiorano PA di Bolzano e Sicilia; 3 Regioni fanno registrare una percentuale di rispetto dei tempi inferiore al 70%: Puglia (63,4%), Umbria (64,7%), Valle d’Aosta (69,7%); in questo gruppo tutte le Regioni migliorano. corriere.it