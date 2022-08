Trisulti, visitatori da ogni parte la Certosa fa il pieno quasi 50mila persone

“Alla fine del mese di luglio sono state registrate oltre 40mila presenze alla Certosa di Trisulti – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Numeri davvero importanti per un luogo storico e prezioso del nostro territorio, a dimostrazione della bontà delle scelte e degli investimenti della Regione Lazio per incentivare lo sviluppo turistico nel sito e nell’intera provincia di Frosinone. Molto bene anche gli eventi serali alla Certosa: centinaia di spettatori e soddisfazione dei partecipanti per la qualità dell’offerta. Sto effettuando diversi incontri con gli operatori del settore ed emerge soddisfazione per questi flussi e per il lavoro che di concerto con le associazioni e tanti cittadini stiamo portando avanti. L’obiettivo comune è la continua valorizzazione delle nostre bellezze. Oltre Trisulti sono tantissimi i luoghi del nostro territorio che stanno registrando un numero di presenze superiori alle aspettative. Il brand Ciociaria funziona e stiamo vincendo la scommessa di un turismo di qualità anche nel nostro territorio, che nulla ha da invidiare ad altre mete. Era uno degli obiettivi che come Regione ci siamo posti dal nostro insediamento. Facendo visita nei comuni e partecipando alle tradizionali feste estive che come Regione stiamo sostenendo raccolgo un grande entusiasmo. Merito, e ci tengo a sottolinearlo, delle amministrazioni, dei sindaci e dei delegati agli eventi e alla cultura che stanno profondendo uno sforzo davvero straordinario e che voglio sinceramente ringraziare. Facendo squadra e lavorando insieme possiamo raggiungere risultati ancora più importanti”.

Redazione Digital