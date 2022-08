Chiuso noto locale in Ciociaria, continua presenza di malviventi e pregiudicati

Il Questore di Frosinone ha disposto il provvedimento di chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico della parte bassa del capoluogo. A motivare l’adozione del provvedimento è stata la costante presenza di pregiudicati e soggetti gravati da precedenti di polizia. Inoltre, come accertato dai poliziotti, a poche decine di metri del suddetto locale, si sono registrati, anche in tempi recentissimi, diversi episodi di illegalità: dai reati contro il patrimonio e la persona a quelli in materia di stupefacenti. Il provvedimento, elaborato e scaturito da approfonditi accertamenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, è il frutto dell’indirizzo impresso dal questore Domenico Condello, all’attività di prevenzione per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti i cittadini.

Redazione Frosinone