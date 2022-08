Lamborghini della Polizia in Ciociaria, educazione stradale e selfie

“Il prossimo 7 agosto, dalle ore 16.30, a Campoli Appennino, in Piazza Umberto I, sarà presente la Lamborghini della Polizia di Stato, nell’ambito di un’iniziativa finalizzata ad educare i giovanissimi al rispetto dei corretti comportamenti di sicurezza stradale, con gli esperti della Sezione Polizia Stradale di Frosinone. Per l’occasione i partecipanti potranno anche portare i propri “mezzi”, dal triciclo alla bicicletta al monopattino, in base alle diverse fasce di età, per sperimentare concretamente l’educazione stradale. Vi aspettiamo numerosi anche per scattare belle foto con la Lamborghini”. Lo comunica Questura di Frosinone.

Redazione Frosinone