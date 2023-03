Tragedia in Ciociaria, “Mi fanno male le gambe” giovane va al pronto soccorso e muore. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta sulla morte del trentunenne Aldo Mambro, avvenuta nelle scorse ore nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’uomo, originario di San Cesario, piccolo comune del Frusinate al confine col Casertano, si era recato al pronto soccorso di via Tescione con dei dolori alle gambe. I medici hanno disposto l’immediato ricovero. Dopo poche ore, però, la situazione è precipitata e il giovane è deceduto per un arresto cardiocircolatorio. I familiari hanno forti dubbi su questa morte e hanno deciso di sporgere denuncia: di conseguenza la salma è stata sequestrata e portata all’istituto di medicina legale per l’autopsia, dopo la quale saranno celebrati i funerali. Aldo lascia i genitori e un tanti amici che in queste ore lo stanno ricordando sui social: era un ragazzo disponibile e pieno di passioni, tra cui la caccia. Aldo era molto conosciuto e benvoluto a Cassino, Sant’Apollinare (Frosinone) e Rocca d’Evandro, in provincia di Caserta, dove spesso organizzava battute di caccia. In tanti sperano che la magistratura faccia chiarezza su una morte che appare davvero misteriosa. corriere.it