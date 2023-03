Frosinone, Quadrini bacchetta la Lega “Niente deleghe importanti a chi non ha votato Di Stefano”

“Luca Di Stefano è stato eletto presidente della Provincia di Frosinone con il sostegno del sottoscritto, del vicepresidente Valentina Cambone e dei consiglieri Alessandro Mosticone ed Enrico Pittiglio – ha affermato Gianluca Quadrini, presidente del consiglio provinciale di Frosinone – E’ questo il perimetro di governo dal quale non si può prescindere, che da tre mesi sta affrontando le tante questioni sul campo, i diversi problemi che si presentano, le criticità quotidiane di un ente e di un territorio molto complicati. Un lavoro portato avanti con entusiasmo e passione, avendo come riferimento unicamente i cittadini. Quando si ricoprono determinati ruoli come il consigliere provinciale, non occorrono le deleghe per impegnarsi, serve concretezza e costanza, fatica e presenza sul campo ogni giorno. E’ di tutta chiarezza il principio per il quale chi non ha sostenuto l’attuale presidente, ma ne ha votato un altro, non può pretendere deleghe di serie A. Quelle spettano a chi ha voluto Di Stefano alla guida della Provincia di Frosinone. La politica ha delle regole ben precise e mi stupisco che si possa pensare il contrario. Detto questo con il gruppo della Lega il presidente Di Stefano ha avviato una interlocuzione per un’intesa programmatica che è ben altra cosa. E questa intesa Di Stefano, da persona seria, la rispetterà. Ma l’intesa non può essere la scusa per chiedere qualcosa che è “contro natura” per usare un termine forte. Ripeto: esiste un perimetro di governo dell’ente ben chiaro, un nucleo originario che è legittimato sul campo. Ben vengano le intese e gli allargamenti, ma sempre tenendo fermo il principio che governa chi ha vinto. Alla Lega sono state offerte deleghe importanti, penso per esempio all’urbanistica anche per costruire una filiera fruttuosa con la Regione. Le intese vanno rispettate da ambo le parti, altrimenti utilizzarle per richiedere sempre di più depotenzia l’accordo stesso e lo riduce ad un mero mercato delle poltrone. E questo noi non lo vogliamo. Nei prossimi giorni, è in agenda da parte del presidente Di Stefano un incontro con tutti i consiglieri per un confronto sulle linee programmatiche, a dimostrazione ancora una volta che sul progetto di sviluppo di questa provincia e sul governo dell’ente non ci sono né chiusure, né sbarramenti, ma c’è una linea di dialogo aperta, pronta a recepire proposte, progetti, idee, sempre nel rispetto però del risultato elettorale del 18 dicembre scorso”.

