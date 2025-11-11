Torna l’estate, temperature in aumento ecco il sole di San Martino

In accordo con la tradizione popolare i prossimi giorni saranno caratterizzati da tempo stabile, soleggiato e molto mite soprattutto in montagna. Il temporaneo cambio della circolazione sarà causato da una rapida rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale che dal nord Africa tenderà ad estendersi rapidamente al Mediterraneo e all’Europa centro occidentale arrivando a lambire a metà settimana persino le alte latitudini baltiche. L’unica eccezione sarà costituita da qualche annuvolamento sull’area tirrenica e da addensamenti sparsi su parte del Nord.

Redazione Digital