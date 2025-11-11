Frosinone, gli studenti del Cfp all’Accademia Etiolete di Roma
Gli studenti del Cfp di Frosinone dell’Azienda speciale Frosinone Formazione Lavoro hanno avuto l’opportunità di vivere una giornata diversa. Accompagnati dalle docenti Monica Schiavi, Teresa Anelli, Valentina Menato, Assuntina Gemmiti e Antonella Capogna, sono stati ospitati presso l’Accademia Etiolete di Roma dove professionisti di grande livello come Fabio Cottone e Raffaele Squillace hanno mostrato loro le tecniche più moderne dell’hair stilyst e le innovazioni del beauty designer. Un racconto affascinante, intervallato da dimostrazioni pratiche e testimonianze varie per una full immersion in un luogo dove si crea “beauty” e dove si formano tanti nuovi talenti. Un’occasione per toccare con mano cosa vuol dire lavorare nel settore dell’acconciatura e del make up. Gli allievi del Cfp di Frosinone hanno mostrato entusiasmo per l’esperienza vissuta, perché sono entrati nel mondo reale delle professioni per le quali si stanno formando. “Grazie a Fabio Cottone e Raffaele Squillace – hanno affermato il presidente di Frosinone Formazione Lavoro Adriano Lampazzi e i componenti del cda Laura Romano e Samuel Battaglini – una giornata così i nostri allievi non la dimenticheranno sicuramente. Grazie infine ai docenti che li hanno supportati in questa esperienza. E’ questo il nostro modello didattico che alterna la formazione in aula e nei laboratori, con esperienze dirette nel mondo del lavoro e delle professioni”.
