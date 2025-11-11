Frosinone, agenti della Polizia locale abilitati come piloti di droni

Un altro passo avanti verso la modernizzazione e la sicurezza urbana per la città di Frosinone. La Polizia Locale può ora contare su cinque agenti abilitati come piloti di droni, strumenti sempre più preziosi per il controllo del territorio e la prevenzione degli illeciti. La cerimonia di consegna delle certificazioni di pilota di droni si è svolta presso la Regione Lazio, alla presenza dell’assessore regionale alla Polizia Locale e alla Sicurezza, Luisa Regimenti. Gli attestati – insieme a un drone di ultima generazione – sono stati consegnati agli agenti al termine del corso previsto dal bando “Polizia Locale 4.0”, avviato nel marzo 2025 e che ha visto Frosinone tra i comuni finanziati. “L’utilizzo di queste apparecchiature è ormai imprescindibile per la ricerca di particolari illeciti, soprattutto in ambito ambientale ed edilizio, oltre che per garantire la sicurezza in generale – ha affermato il comandante della Polizia Locale, Dino Padovani – I droni permettono di raggiungere anche le zone più impervie, evitando che diventino ‘terra di nessuno’. Sono fondamentali nelle operazioni ambientali, nella gestione di eventi, nella ricerca di dispersi e nel monitoraggio dei flussi di traffico”. “Questa iniziativa – ha aggiunto il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – rappresenta un importante investimento in tecnologia e competenze. Grazie al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e all’Assessore Luisa Regimenti per la costante attenzione dimostrata verso i territori. I droni renderanno ancora più efficace il lavoro della nostra Polizia Locale, garantendo maggiore sicurezza e controllo del capoluogo. È un ulteriore segnale dell’impegno dell’amministrazione verso una città più moderna, sostenibile e attenta alle esigenze dei cittadini”.

Redazione Digital