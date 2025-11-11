Capitale della cultura, ecco la candidatura di Alatri Anagni Ferentino e Veroli

“La candidatura congiunta delle città erniche Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli a Capitale Italiana della Cultura 2028 rappresenta un momento di straordinaria importanza per il nostro territorio – ha affermato Sandro Titoni, consigliere delegato alla cultura dell’amministrazione comunale di Alatri – Non si tratta soltanto di una sfida culturale ma di un progetto di identità condivisa. Il patrimonio storico, artistico e umano che unisce queste quattro città è immenso: un territorio ricco di memoria, di arte, di tradizioni e di saperi che meritano di essere valorizzati in modo unitario. Questa candidatura, al di là dell’esito finale, costituisce già di per sé una vittoria, perché segna l’inizio di una collaborazione concreta tra i comuni della Ciociaria, un primo passo verso una progettualità culturale comune e duratura. È un segnale di fiducia, di apertura e di crescita. Un invito a guardare insieme al futuro, forti delle nostre radici erniche e della consapevolezza che la cultura può e deve essere motore di sviluppo per l’intero territorio”.

Redazione Alatri