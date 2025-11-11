Veroli, chiuso noto locale trovata droga spacciatori tra i clienti

Personale della Polizia di Stato della Questura di Frosinone provvedeva a notificare al titolare di una attività commerciale la sospensione della licenza per la somministrazione di bevande e alimenti per giorni 15. Il provvedimento scaturisce da un controllo di Polizia effettuato dal personale della locale Squadra Mobile unitamente al Personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura che rinveniva sostanza stupefacente nelle aree pertinenti al locale in questione e identificava numerosi avventori con pregiudizi penali e di polizia in materia di stupefacenti. Per tale ragione, al fine di contrastare future situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, il questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, disponeva la sospensione della licenza per giorni 15. Il provvedimento, come altri emessi nei giorni scorsi, rientra nel quadro strategico della Questura volto a garantire la sicurezza nel territorio. Altri controlli saranno svolti nei prossimi giorni in altre attività commerciali.

Redazione Veroli