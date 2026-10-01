Svaligia la chiesa di Santa Restituta, a Sora fermato giovane malvivente

Il personale della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza ha deferito in stato di libertà un uomo ritenuto presunto autore di un tentativo di furto aggravato ai danni della Chiesa di “Santa Restituta”, situata in via A. Regolo della città volsca.

I fatti risalgono allo scorso 26 settembre quando, intorno alle 13.00, la pattuglia della squadra volante era intervenuta sul posto a seguito della segnalazione di un cittadino e diramata prontamente dalla Sala Operativa. Un testimone oculare aveva infatti notato un giovane che, dopo essere giunto nei pressi della chiesa a bordo di una bicicletta, si era arrampicato sulla facciata laterale dell’edificio sacro per asportare un discendente in rame della lunghezza di circa tre metri. Sorpreso dal testimone, il malvivente aveva abbandonato la refurtiva e la bicicletta, dileguandosi a piedi per le vie limitrofe. Nella fretta di fuggire, l’uomo aveva tuttavia commesso un errore decisivo, perdendo sul posto il proprio telefono cellulare.

I poliziotti intervenuti avevano immediatamente recuperato il tubo di rame, provvedendo a consegnarlo al custode della parrocchia e, al contempo, sequestrato gli oggetti verosimilmente lasciati del fuggitivo, quali una bicicletta, una busta di plastica e un telefono cellulare.

L’uomo, con precedenti di polizia per furto e resistenza a pubblico ufficiale, rintracciato veniva deferito all’autorità giudiziaria .

Redazione Digital