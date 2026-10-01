Frosinone, primo Open day del welfare locale al Parco Matusa

Portare il welfare fuori dagli uffici e avvicinarlo concretamente ai cittadini. È questo l’obiettivo di “DIREZIONE Wel_FARE – Primo Open Day del Welfare Locale”, l’iniziativa promossa dal Comune di Frosinone, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto Sociale B, in programma il prossimo 3 ottobre 2026, a partire dalle ore 14.30, al Parco Matusa di Frosinone. Una giornata aperta alla cittadinanza per conoscere più da vicino i servizi sociali del territorio, incontrare gli operatori, ricevere informazioni e orientamento e, soprattutto, capire a chi rivolgersi quando si presenta una situazione di difficoltà. “Con DIREZIONE Wel_FARE vogliamo portare il welfare fuori dagli uffici e avvicinarlo concretamente ai cittadini – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli –. Un servizio pubblico è realmente efficace quando le persone sanno che esiste, comprendono a cosa serve e sanno come accedervi. Per questo abbiamo voluto creare una giornata di incontro, informazione e ascolto, in un luogo aperto e accessibile come il Parco Matusa. Informare significa garantire diritti e ridurre le distanze tra istituzioni e comunità. Il welfare non deve essere percepito come qualcosa di lontano o riservato esclusivamente alle situazioni di emergenza, ma come una rete di opportunità e di sostegno a disposizione delle persone e delle famiglie”. “Il nostro obiettivo è trasformare la comunicazione dei servizi in un’esperienza diretta e accessibile – ha aggiunto l’assessore al Welfare e ai Servizi Sociali Alessia Turriziani –. Spesso conosciamo l’esistenza di un servizio solo quando ne abbiamo bisogno e, in quel momento, può essere difficile orientarsi tra procedure, requisiti e interlocutori. Con questa iniziativa vogliamo anticipare quel bisogno, offrendo ai cittadini la possibilità di incontrare direttamente gli operatori, fare domande e ricevere indicazioni concrete. Sarà una giornata aperta alle famiglie, alle persone fragili, ai caregiver, ma anche a tutti coloro che vogliono conoscere meglio la rete del welfare del nostro territorio”. L’iniziativa sarà coordinata dall’Ufficio di Piano distrettuale, in collaborazione con l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Frosinone, e vedrà la partecipazione dei partner istituzionali e degli Enti del Terzo Settore che operano nell’ambito dei servizi e degli interventi socioassistenziali. “DIREZIONE Wel_FARE nasce da una considerazione semplice ma fondamentale: non basta mettere a disposizione un servizio, bisogna fare in modo che quel servizio sia conosciuto e facilmente raggiungibile – ha aggiunto la presidente del Distretto Sociale B e consigliera comunale di Frosinone, Francesca Campagiorni –. Vogliamo quindi costruire un momento di incontro senza barriere, nel quale i cittadini possano conoscere le opportunità presenti sul territorio e, allo stesso tempo, raccontare direttamente agli operatori le proprie necessità. Il welfare è una rete e funziona davvero quando istituzioni, professionisti, Terzo Settore, famiglie e cittadini riescono a dialogare e collaborare. Con questo Open Day vogliamo fare un passo in questa direzione, promuovendo una cultura dell’inclusione fondata sulla conoscenza, sull’ascolto e sulla partecipazione”. La giornata rappresenterà inoltre un’importante occasione di ascolto e confronto diretto con la cittadinanza. I cittadini potranno condividere esigenze, difficoltà e bisogni, contribuendo così a rafforzare il rapporto tra comunità, istituzioni, operatori sociali e realtà associative.

Redazione Digital