Picchia l’ex compagna, in Ciociaria scatta il braccialetto elettronico

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla persona offesa, che prevede anche l’applicazione del “braccialetto elettronico”, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 27 enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, indagato per maltrattamenti ai danni della sua ex compagna.

II provvedimento scaturisce dall’informativa che i Carabinieri hanno inoltrato all’autorità giudiziaria dopo che la donna, qualche giorno addietro, aveva formalizzato una querela in caserma.

La vittima, a partire dal mese di novembre del 2025, dopo la conclusione del rapporto sentimentale con l’uomo, avrebbe subito continue vessazioni morali e psicologiche, caratterizzate da ingiurie, minacce e atteggiamenti aggressivi. L’adozione della misura cautelare emessa dall’autorità giudiziaria rappresenta un importante strumento di tutela per le vittime e conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso il contrasto alla violenza domestica e la tutela delle persone più vulnerabili.

Redazione Digital