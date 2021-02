Superstrada Frosinone-Latina-“Nuovo collegamento, 2 province distanti pochi minuti”.

Danilo Magliocchetti

“Prescindendo dalle considerazioni personali e volendo fare solo ed esclusivamente una riflessione oggettiva, la slide della Regione Lazio, pubblicizzata ieri dal Presidente Zingaretti , circa le opere stradali del piano di Astral da realizzare nel biennio 2020-2021, testimonia, oltre ogni altra valutazione, l’irrilevanza della provincia di Frosinone nelle politiche di sviluppo infrastrutturali, laddove la Ciociaria risulta desolatamente priva di interventi, sugli 11 previsti – ha affermato Danilo Magliocchetti, consigliere comunale di Frosinone – A tal fine, visto anche il dramma sanitario ed economico che tutti stanno vivendo, non è assolutamente, né il periodo, né il tempo, di fare polemiche inutili e strumentali, ma solo suggerimenti costruttivi. Ed allora, preso atto che il territorio delle province di Frosinone e Latina è, da più parti, ritenuto come una eccellenza, dal punto di vista degli insediamenti chimico farmaceutici, laddove importanti multinazionali del settore hanno strategici siti produttivi, proprio in questi territori. Considerato, altresì, che queste multinazionali, o sono già coinvolte, o lo saranno nei prossimi mesi, nel piano vaccinale anti Covid, non solo nella fase di infialamento come accade ora, ma addirittura nella ulteriore ed importante fase produttiva, con evidenti e prevedibili positivi effetti, dal punto di vista dello sviluppo dei vari siti e del relativo indotto, oltre che occupazionale e dei rispettivi territori, perché non prevedere, da parte della Regione Lazio, la realizzazione, finalmente, di una importante via di collegamento, come la superstrada Frosinone-Latina. Un’arteria della quale si parla da anni, ma mai compiutamente prevista in alcun piano regionale. Un’opera infrastrutturale che permetta di collegare i 2 Capoluoghi in pochissimi minuti e che costituisca anche il necessario aggancio, per Latina, per l’autostrada. Si creerebbero così, anche grazie alla presenza della TAV a Frosinone, tutte le condizioni, anche di natura logistica, per la costituzione di un importante polo chimico farmaceutico, del quale si parla, me compreso, ormai da tempo, del basso Lazio. Le province di Frosinone e Latina, sono storicamente legate dal punto di vista turistico, specialmente nel periodo estivo. Ora il dramma determinato dalla pandemia Covid, potrebbe comunque costituire una nuova opportunità di crescita e di sviluppo, grazie al comparto chimico farmaceutico presente in entrambi i territori ed impattato in maniera significativa dal piano vaccinale. Mettere le 2 province in condizione di essere collegate velocemente dal punto di vista viario, costituirebbe una iniziativa di buon senso, oltre che dotare la Regione di una ulteriore importante e strategica opera infrastrutturale”.

