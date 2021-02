Attanasio in Congo e Di Maio alla Farnesina, la dura vita dell’ambasciatore.

Luca Attanasio è stato ammazzato ieri. Con lui anche il carabiniere Vittorio Iacovacci. Ucciso da un gruppo di miliziani in Congo.

Chi era Attanasio?

Dopo essersi laureato a 24 anni in Economia aziendale alla Bocconi e aver superato il concorso per la carriera diplomatica è entrato a 26 anni al ministero degli Esteri.

Attanasio fu assegnato alla Cooperazione economica e alle strutture che si occupavano di Africa Subsahariana.

Nel 2010 il ministero lo mandò con funzioni di console a Casablanca. A fine incarico il diplomatico che nelle scorse ore è stato assassinato ore fu nominato capo segreteria alla direzione generale per la Mondializzazione. Poi, nel 2014, promosso consigliere di legazione per andare a fare il primo segretario ad Abuja, Nigeria. Nel 2017 Attanasio è stato inviato a Kinshasa, in Congo, come capomissione. Nel 2020 è arrivata la promozione a consigliere d’ambasciata.

Chi è Di Maio?

