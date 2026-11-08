Strage in Ciociaria, i comunisti combattenti ammazzano il giudice Calvosa e la scorta. Sparatoria avvenuta l’8 novembre 1978 a Patrica (FR). Agguato rivendicato dall’organizzazione terroristica di sinistra denominata Formazioni comuniste combattenti. Il giudice, come ogni mattina, era diretto con la sua scorta da Patrica al tribunale di Frosinone. Morirono il procuratore della Repubblica di Frosinone, Fedele Calcosa, l’agente di scorta Giuseppe Pagliei e l’autista Luciano Rossi. Il Comune di Frosinone decise successivamente di intitolare una via, nei pressi dell’attuale tribunale, al giudice assassinato dai terroristi comunisti.

Redazione Frosinone