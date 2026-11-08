Frosinone, decapita la statua della Madonna e di Padre Pio evade dai domiciliari tradotta in carcere

La Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna di 60 anni residente a Frosinone, dando esecuzione a un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e la loro sostituzione con la custodia cautelare in carcere. La donna si trovava già sottoposta alla misura restrittiva a causa di una serie di gravi atti vandalici commessi tra gennaio e aprile di quest’anno nella provincia ciociara, dove si era resa responsabile della decapitazione di diverse statue sacre raffiguranti la Madonna e Padre Pio. Nonostante la gravità dei precedenti, la sessantenne ha continuato a manifestare una condotta di totale inosservanza della legge, violando sistematicamente il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Le Volanti l’avevano infatti già sorpresa, arrestata e denunciata per evasione in ben tre occasioni precedenti, specificamente una volta nel mese di agosto e due volte a settembre. La svolta decisiva che ha fatto scattare l’apertura delle porte del carcere è avvenuta in seguito all’ultimo controllo effettuato dai poliziotti lo scorso 2 novembre. In quell’occasione la donna si è resa completamente irreperibile, risultando assente da casa e irraggiungibile anche telefonicamente. Questa ulteriore violazione ha spinto la magistratura a revocare definitivamente il beneficio dei domiciliari, ritenendoli non più idonei. Dopo essere stata rintracciata ieri dagli Agenti della Squadra Volante e condotta in Questura per le formalità di rito, la sessantenne è stata tradotta presso la Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia.

Redazione Digital