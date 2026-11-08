Controlli a tappeto in Ciociaria, arrestato noto malvivente

I Carabinieri di Ferentino hanno dato esecuzione a un ordine di espiazione di pena detentiva nei confronti di un cittadino residente a Ferentino, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L’uomo dovrà espiare una pena di 1 anno, 6 mesi e 24 giorni di reclusione per essersi reso responsabile di molteplici reati, tra cui violazione degli obblighi di assistenza familiare, detenzione di sostanze stupefacenti, truffa e sostituzione di persona. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il 2023 e sono stati commessi tra i territori di Napoli e Frosinone. Al termine delle consuete formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria residenza. L’uomo sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, così come disposto dall’autorità giudiziaria mandante.

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