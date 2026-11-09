Frosinone, 30 anni della Cooperativa Azzurra cerimonia alla villa comunale

Trent’anni di impegno per offrire alle persone con disabilità opportunità di lavoro, autonomia e partecipazione alla vita della comunità. La Cooperativa Azzurra ha celebrato questo importante anniversario con un incontro alla Villa Comunale di Frosinone, alla presenza del sindaco Riccardo Mastrangeli, delle famiglie, degli operatori e delle realtà associative che ne accompagnano il percorso. Nata dall’intuizione dell’ingegner Vincenzo Fratarcangeli e dall’impegno di un gruppo di genitori, la Cooperativa Azzurra rappresenta un punto di riferimento per l’inclusione sociale e lavorativa. Un progetto portato avanti oggi da Rita Uccioli Fratarcangeli, moglie del fondatore, insieme alla direttrice, dottoressa Stefania Buono, con il contributo quotidiano di operatori e volontari. Al centro dell’attività della cooperativa c’è il valore del lavoro come strumento di autonomia, relazione e riconoscimento delle capacità di ciascuno. Imparare un’attività, assumere un impegno e contribuire a un risultato comune significa rafforzare la fiducia in sé stessi e partecipare attivamente alla vita sociale ed economica della città. «Festeggiare i trent’anni di Azzurra significa riconoscere il valore delle persone e delle opportunità che una comunità sa costruire insieme – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli –. Nel lavoro ci sono la soddisfazione di vedere il risultato del proprio impegno, la possibilità di conquistare maggiore autonomia e l’orgoglio di contribuire alla crescita della nostra città. Per questi ragazzi ogni competenza acquisita, ogni responsabilità assunta e ogni relazione costruita rappresentano un passo verso una piena partecipazione alla vita della comunità. Un percorso che coinvolge anche le famiglie, offrendo loro sostegno e maggiore fiducia nel futuro. L’inclusione sociale è uno dei principi che guidano la nostra amministrazione e che vogliamo tradurre in scelte concrete. È in questo spirito che si inserisce anche la convenzione stipulata per il terreno sul quale sorge la cooperativa: un contributo del Comune per sostenere un luogo dove le capacità di ciascuno possano trovare spazio, essere coltivate e diventare una risorsa per tutti. La nostra vicinanza ad Azzurra è costante, perché crediamo nel valore sociale di questa esperienza e nel diritto delle persone con disabilità a costruire il proprio progetto di vita, a lavorare, a stringere amicizie e a sentirsi protagoniste della propria città. Sostenere questi ragazzi significa riconoscere ciò che possono dare e creare le condizioni perché possano esprimerlo. È un impegno che continueremo a portare avanti accanto alla cooperativa, alle famiglie e a quanti, ogni giorno, rendono possibile questa straordinaria storia di dignità e partecipazione». Il percorso della cooperativa è sostenuto dal Comune di Frosinone e, con particolare continuità e dedizione, dall’Inner Wheel di Frosinone, con la presidente Teresa Certo e Paola Turriziani, e dal Rotary di Frosinone, attraverso il presidente Massimo Chiappini e Pietro Raimondi. Una collaborazione che unisce istituzioni, associazionismo e famiglie intorno a un obiettivo condiviso: creare occasioni concrete di inclusione e accompagnare ogni persona nella costruzione del proprio futuro. L’anniversario è stato un momento di festa e condivisione, ma anche un’occasione per rinnovare l’attenzione verso l’inserimento lavorativo e la piena partecipazione sociale delle persone con disabilità, valorizzandone il contributo alla comunità.

Redazione Digital