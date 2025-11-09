Caduta del muro, fallimento del comunismo e Springsteen canta a Berlino Est

Il comunismo non è stato condannato da qualche pensatore contrario alle tesi scellerate che proclamavano l’uguaglianza di tutti gli uomini, l’abolizione delle classi sociali, della proprietà privata e dei mezzi di produzione ma direttamente dalla storia. Un fallimento politico e socioeconomico di proporzioni planetarie. Un regime totalitario e sanguinario che in Europa si è macchiato di crimini contro l’umanità fino alla caduta del muro di Berlino.

Nel tardo pomeriggio del 9 novembre 1989, nella sala stampa del comitato centrale della Sed (il partito comunista della Ddr) il portavoce del governo della Germania orientale Günter Schabowski annunciò la decisione di aprire il confine tedesco per lasciar passare i cittadini che volevano andare a Ovest. Incalzato dal corrispondente dell’Ansa Riccardo Ehrman, che gli chiese quando sarebbe entrato in vigore il nuovo regolamento, ammise: “A quanto ne so, subito, da ora”. La risposta passò alla storia e già la sera stessa gli abitanti di Berlino Est si arrampicarono sul Muro e lo oltrepassarono. E il Muro, costruito il 13 agosto 1961, iniziò a essere smantellato.

Forse più facile ma quasi tutte le star dell’epoca si esibirono a Berlino Ovest, dove libertà e ricchezza abbondavano. Al contrario, in quei giorni, Bruce Springsteen regalò emozioni ai berlinesi dell’Est costretti a vivere miseramente in un paese governato da una dittatura reazionaria e spietata.

Il 19 luglio 1988 il regime della DDR, sollecitato dai giovani comunisti desiderosi di assistere al concerto del Boss e giocando un’ultima carta per non perdere anche il minimo consenso, accettò di ospitare Springsteen nel pratone del Weissensee.

Qualcuno parlò di mezzo milione di persone. “Era il pubblico più vasto che avessi mai visto, tanto che dal palco non ne scorgevo la fine. Bandierine americane fatte in casa sbattevano al vento”.

La legge 15 aprile 2005, n. 61 della Repubblica italiana dichiara il 9 novembre “Giorno della libertà”, quale ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo.

Redazione Digital