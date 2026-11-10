Armato in mezzo alla strada, in Ciociaria arrestato giovane extracomunitario

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio eseguiti dalla Polizia di Stato per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata del 5 novembre 2026, gli Agenti della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Cassino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino brasiliano di 21 anni. Il giovane è ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e possesso abusivo di munizionamento da guerra.

L’operazione è scattata intorno alle ore 10:15 nel quartiere “Colosseo” di Cassino, quando una pattuglia in perlustrazione ha notato un insolito viavai di noti assuntori nei pressi di un condominio. Nel corso del controllo visivo, i poliziotti hanno scorto affacciato a una finestra del terzo piano un giovane, già noto per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti e destinatario del divieto di ritorno nel comune di Cassino.

Raggiunto per un accertamento, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno della camera da letto in uso esclusivo al ventunenne, tre agglomerati di hashish per un peso netto di circa 70 grammi, due spinelli già confezionati, un bilancino di precisione e un rotolo di carta stagnola per il confezionamento delle dosi, oltre alla somma contante di 380 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Nella stessa stanza è stato inoltre scoperto del munizionamento da guerra, nello specifico una cartuccia inesplosa calibro 7,62 e un bossolo calibro 30-06.

Le successive verifiche hanno evidenziato la spiccata recidiva e la totale mancanza di rispetto delle regole da parte del giovane, il quale ha violato palesemente il divieto di ritorno nel comune di Cassino emesso dal Questore di Frosinone lo scorso 29 maggio 2026 per la durata di un anno. Nonostante i numerosi deferimenti all’Autorità Giudiziaria, il ventunenne continuava a fare sistematico ritorno nel territorio comunale proprio per mantenere i propri legami con gli ambienti dello spaccio locale.

Il Gip del Tribunale di Cassino accogliendo le richieste della Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto ed ha emesso nei confronti del 21enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, in provincia di Caserta, con il contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22:00 e le ore 07:00.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali,come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p. e si presume non colpevole sino a condanna definitiva.