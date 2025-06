Spalletti esonerato da c.t della Nazionale, Gravina non lascia

Finisce l’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana, il c.t è stato esonerato dal presidente federale Gabriele Gravina: « Ieri sera siamo stati insieme un bel po’ e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è». Spalletti paga l’ultima batosta, quella subita venerdì a Oslo sul campo della Norvegia, che ha complicato e non di poco la qualificazione al Mondiale del 2026. Una posizione, la sua, che era stata molto a rischio anche dopo l’Europeo dell’estate scorsa, finito agli ottavi con la figuraccia contro la Svizzera. La sua parentesi in Nazionale, dove nel settembre del 2023 aveva preso il posto di Roberto Mancini, termina dunque con 11 vittorie in 23 partite. Questa mattina il presidente federale Gabriele Gravina aveva rilasciato delle dichiarazioni con cui aveva fatto capire l’agitazione che ha contraddistinto le ultime ore del ritiro della Nazionale: «Contro una Nazionale come la Norvegia si può anche perdere ma in quel modo non lo accetto. Con un approccio diverso, con il fuoco dentro, ci sarebbe stato un altro epilogo. Poi ci sono elementi oggettivi: in ritiro si sono presentati ragazzi stremati. Certamente non siamo arrivati preparati alla sfida con una corazzata, formata da giocatori alti quasi due metri. Abbiamo anche perso 8-9 calciatori su cui avevamo lavorato con un progetto tecnico e sportivo». Lapidario sul futuro di Luciano Spalletti: «Se resterà al suo posto? Questo non posso dirlo». corriere.it