Spaccia droga in mezzo alla strada, in Ciociaria fermato dai Carabinieri

Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati, condotte con capillarità e attenzione dai Carabinieri del Comando Compagnia di Anagni, nella mattina del 24 settembre scorso i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 54enne ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione trae origine dall’intuito e dall’acume investigativo dei militari operanti che, nel corso dei servizi di pattuglia, hanno notato un’autovettura in sosta nel parcheggio di un esercizio commerciale alla periferia della Città dei Papi. I Carabinieri hanno deciso di procedere a una verifica e, grazie ad un accurata ed approfondita ispezione del veicolo, sono riusciti a scorgere all’interno dell’abitacolo minime tracce di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’attenzione e il rigore analitico mostrati dagli operatori non si sono fermati al mero controllo su strada: il dettaglio riscontrato ha spinto i Carabinieri ad estendere ed approfondire le verifiche con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato. L’attività ha confermato i dubbi degli operanti. All’interno dell’abitazione sono stati infatti rinvenuti diversi grammi di sostanza del tipo cocaina, sostanza da taglio e materiale idoneo alla pesatura e al confezionamento delle dosi, nonché un blocco note riportante annotazioni contabili riconducibili all’attività di spaccio. L’esito dell’operazione evidenzia ancora una volta il valore del costante monitoraggio del territorio e la professionalità dei militari dell’Arma dei Carabinieri, capaci di trasformare un ordinario controllo su strada in un’efficace azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Redazione Digital