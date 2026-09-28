Carlo Acutis, boom di ascolti in Tv il santo di internet «Se oggi fosse qui spegnerebbe i social»

Boom di ascolti per il film tv di Giacomo Campiotti dedicato alla vita di san Carlo Acutis, trasmesso ieri sera, domenica 27 settembre, in prima serata su Canale 5. 4 milioni e 269mila spettatori,il 29,6% di share per la storia del giovane santo che ha battuto nettamente la commedia di Rai uno Lo sposo indeciso, ferma al 10,8%. Il film tv sul santo ha registrato picchi del 40% di share. Un risultato eccezionale anche tra il pubblico dei giovani, con uno share del 32.6% sul target dei 15-34enni. Felice per i risultati l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Sono davvero felice per il successo de ‘Il mio nome è Carlo’. È un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione. Un grazie di cuore alla signora Antonia Salzano Acutis, la mamma di San Carlo». A 20 anni dalla sua morte cinema e televisione celebrano Carlo Acutis , il giovane santo morto a soli 15 anni di leucemia fulminante, la cui canonizzazione è avvenuta l’anno scorso. Dopo il film tv, dal 15 ottobre al 21 al cinema sarà invece in cartellone il documentario ufficiale ( firmato da Nexo Studios e prodotto da officina della Comunicazione, Nexo Studios e OUR Film, a Mediawan Company),

dal titolo «Carlo Acutis-Il giovane santo» che è arricchito con testimonianze di persone che conobbero il giovane Carlo. Alla conferenza stampa anche Antonia Salzano Acutis, la mamma del giovane beato e autrice del libro «Il segreto di mio fglio», che ha ispirato il film diretto da Giacomo Campiotti con Samuele Carrino e Lucia Mascino. È la storia di un adolescente che fin dai suoi primi anni di vita rivela una profonda fede. Il film è stato girato prevalentemente in Lombardia. A Milano, le riprese hanno interessato gli istituti Marcelline e Leone XIII, piazza Tommaseo,

Parco Sempione, il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, le Colonne di San Lorenzo, piazza Sant’Eustorgio, piazza Castello, l’Acquario civico e il Museo di Storia Naturale. corriere.it