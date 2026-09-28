Carlo Acutis, boom di ascolti in Tv il santo di internet «Se oggi fosse qui spegnerebbe i social»

di · 28 Settembre 2026

Boom di ascolti per il film tv di Giacomo Campiotti dedicato alla vita di san Carlo Acutis, trasmesso ieri sera, domenica 27 settembre, in prima serata su Canale 5.  4 milioni e 269mila spettatori,il 29,6% di share per la storia del giovane santo che ha battuto nettamente  la commedia di Rai uno Lo sposo indeciso, ferma al 10,8%. Il film tv sul santo ha registrato picchi del 40% di share. Un risultato eccezionale anche tra il pubblico dei giovani, con uno share del 32.6% sul target dei 15-34enni. Felice per i risultati l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Sono davvero felice per il successo de ‘Il mio nome è Carlo’. È un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione. Un grazie di cuore alla signora Antonia Salzano Acutis, la mamma di San Carlo». A 20 anni dalla sua morte cinema e televisione celebrano Carlo Acutis , il giovane santo morto a soli 15 anni di leucemia fulminante, la cui canonizzazione è avvenuta l’anno scorso. Dopo il film tv, dal 15 ottobre al 21 al cinema sarà invece in cartellone il documentario ufficiale ( firmato da Nexo Studios e prodotto da officina della Comunicazione, Nexo Studios e OUR Film, a Mediawan Company), 
 dal titolo «Carlo Acutis-Il giovane santo» che è arricchito con testimonianze di persone che conobbero il giovane Carlo. Alla conferenza stampa anche Antonia Salzano Acutis, la mamma del giovane beato e autrice del libro «Il segreto di mio fglio», che ha ispirato il film diretto da Giacomo Campiotti con Samuele Carrino e Lucia Mascino.  È la storia di un adolescente che fin dai suoi primi anni di vita rivela una profonda fede. Il film è stato girato prevalentemente in Lombardia. A Milano, le riprese hanno interessato gli istituti Marcelline  e Leone XIII, piazza Tommaseo,
Parco Sempione, il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, le Colonne di San Lorenzo, piazza Sant’Eustorgio, piazza Castello, l’Acquario civico e il Museo di Storia Naturale. corriere.it 