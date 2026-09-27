Lei rifiuta approccio sessuale, lui le spegne una sigaretta in faccia e quasi l’annega nel fiume

Si erano conosciuti qualche giorno prima, hanno parlato e si sono scritti sui social e su WhatsApp. Poi si sono incontrati e per lei è iniziato un incubo fino a quando gli investigatori della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pescia (Pistoia) hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 38 anni, originario della Repubblica Dominicana e residente a Montecatini Terme, che è stato arrestato per il reato di tortura e tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza. La giovane è un’italiana di 20 anni. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, la ragazza aveva conosciuto qualche giorno prima il giovane col quale si era data un appuntamento lungo il fiume Pescia. Qui, l’uomo ha tentato un approccio sessuale che lei ha rifiutato. A quel punto la reazione di lui è stata violentissima: l’uomo ha gettato la ragazza nel fiume e le ha infilato la testa sott’acqua. Poi l’ha ritratta a riva e ha cominciato a colpirla alle gambe con la cintura e le ha anche lanciato alcuni sassi. L’uomo le ha poi spento delle sigarette sul volto. A quel punto lei è riuscita a gridare e chiedere aiuto. Per fortuna un passante sentendo una donna che chiedeva aiuto ha chiamato il 112NUE: poco dopo sul posto è arrivata una volante del Commissariato. Ma l’uomo, nel frattempo, si era dileguato facendo perdere le proprie tracce. Le indagini immediatamente avviate da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pescia hanno permesso di individuare l’autore – che è risultato avere precedenti specifici di polizia – che poi è stato arrestato. Per la vittima, che per fortuna se l’è cavata con pochi giorni di prognosi, è stato attivato un percorso psicologico. corriere.it