Benzina e diesel alle stelle, anche Ip si impegna a calmierare i prezzi

Dopo Eni, anche Ip decide di calmierare i prezzi dei carburanti: non c’è un «price cap» come nel caso di Eni ma l’impegno a tenere i prezzi più bassi. Il meccanismo verrà poi alle stazioni a marchio Esso. Colpo di scena: dopo Eni, anche Ip ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano. La notizia, data in anteprima da Corriere.it che come nel caso dell’Eni, è stato fatto nel pomeriggio di oggi, 27 settembre, da Italiana Petroli, controllata da maggio dal gruppo azero Socar, a poche ore dall’applicazione del prezzo calmierato sulla rete Eni a 1,99 per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio. Non ci sarà un «price cap» come nel caso di Eni, ma l’impegno a tenere i prezzi più bassi. Il meccanismo verrà poi esteso alle stazioni a marchio Esso. «Il gruppo Socar- si legge in una nota del gruppo – ha deciso di rafforzare il proprio impegno nei confronti dell’Italia, con l’obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti. Il valore del prezzi verrà stabilito in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera, costituita da migliaia di operatori. In questo modo la compagnia statale azera aderisce all’appello del governo italiano di andare incontro alle necessità di famiglie e imprese, che ormai da oltre sei mesi si confrontano con prezzi dei carburanti straordinariamente alti a causa del contesto di forte instabilità geopolitica che impatta le catene di approvvigionamento globali». corriere.it