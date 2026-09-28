Controlli in Ciociaria, noto malvivente scatta la sorveglianza speciale

La Polizia di Stato ha eseguito una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un trentacinquenne del capoluogo ciociaro. Il provvedimento è il risultato di un’accurata e meticolosa attività d’indagine e di analisi condotta dagli Agenti della Divisione Anticrimine della Questura. I Poliziotti hanno ricostruito dettagliatamente il profilo del soggetto, raccogliendo tutti gli elementi necessari a tracciarne la spiccata pericolosità sociale. Il trentacinquenne è da tempo considerato un elemento di elevato rischio per la sicurezza e la tranquillità della comunità locale. A confermare tale quadro emerge un consolidato curriculum criminale, ampiamente comprovato da numerosi e pregressi provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria di cui l’uomo è stato destinatario nel corso degli anni. Le condotte illecite contestate nel tempo spaziano in diverse e gravi tipologie di reato che vanno dai reati contro il patrimonio, contro la persona fino a quelli contro l’ordine pubblico, includendo anche l’illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, attività che testimonia il reinserimento continuativo in circuiti criminali legati allo spaccio. La proposta per l’applicazione della misura, avanzata dal Questore della Provincia di Frosinone, è stata successivamente accolta dal Tribunale Civile e Penale di Roma, Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione. Grazie all’attivazione di questo strumento di prevenzione, la Polizia di Stato testimonia il proprio costante impegno nel monitoraggio dei soggetti pericolosi. La misura della sorveglianza speciale imporrà ora al trentacinquenne una serie di rigide prescrizioni di legge, la cui violazione comporterebbe conseguenze penali immediate.

Redazione Digital