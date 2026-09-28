Frosinone, niente ascensore inclinato “Marzi è all’opposizione o con il sindaco?”

“C’è un punto politico che, arrivati ormai all’ultimo tratto di questa consiliatura, non può più essere aggirato: Domenico Marzi deve dire con chiarezza qual è la sua linea politica. Non è una provocazione. È una domanda politica, legittima e ormai inevitabile. Perché negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un quadro fatto di avvicinamenti, distinguo, collaborazioni programmatiche e, contemporaneamente, prese di posizione molto dure nei confronti dell’amministrazione Mastrangeli. Una sorta di equilibrio permanente nel quale sembra esserci sempre una porta aperta da una parte e un piede ben piantato dall’altra. Ma la politica, soprattutto quando si ricoprono ruoli istituzionali, non può essere soltanto una questione di porte lasciate socchiuse. Nel gennaio scorso la Lista Marzi e il sindaco Riccardo Mastrangeli hanno formalizzato un percorso di collaborazione programmatica, chiarendo che i consiglieri della civica non sarebbero entrati formalmente nella maggioranza. Bene. Ma oggi bisogna capire che cosa resta di quella collaborazione e soprattutto dove conduce. Perché nel frattempo torna sul tavolo il nome di Carlo Gagliardi per la presidenza del Consiglio comunale. E qui il tema diventa inevitabilmente politico. La presidenza dell’aula non è una poltrona qualsiasi, né una casella da riempire nell’ennesimo gioco degli equilibri. È una funzione istituzionale di assoluto rilievo. Se dunque l’eventuale elezione di Gagliardi dovesse essere il risultato di un’intesa politica con la maggioranza, sarebbe naturale chiedersi quale sia il significato di quell’intesa. Stiamo dicendo qualcosa di molto più semplice: se esiste un’operazione politica, è arrivato il momento di chiamarla con il suo nome. E soprattutto è arrivato il momento che Marzi spieghi quale ruolo intenda giocare. Perché non si può continuare a stare contemporaneamente dentro e fuori. Non si può collaborare sui programmi e, nello stesso tempo, attaccare frontalmente l’amministrazione ogni volta che si presenta l’occasione. Non si può rivendicare un profilo autonomo e contemporaneamente lasciare che maturino scenari politici che avrebbero inevitabilmente conseguenze sull’assetto della maggioranza. Anche l’interrogazione sull’ascensore inclinato va letta in questo quadro. Marzi esercita legittimamente il proprio ruolo di consigliere e il proprio diritto di critica. Nessuno mette in discussione questo principio. Ma proprio perché la politica è fatta anche di coerenza, la domanda resta: qual è il progetto politico? Perché la stagione della cosiddetta “lotta e governo” è tramontata da tempo. Adesso bisogna scegliere una postura politica chiara: opposizione, collaborazione, autonomia. Le formule ibride possono essere utili nelle trattative, ma diventano un problema quando riguardano la trasparenza dei rapporti politici davanti alla città. E lo stesso discorso vale per lo stallo dell’ufficio di presidenza del Consiglio comunale. Qui la responsabilità politica ricade sulla maggioranza. Non ci sono molti giri di parole da fare. Se dopo mesi il Consiglio comunale non riesce a ricomporre pienamente il proprio assetto, significa che qualcosa nella maggioranza non funziona. E se esistono veti incrociati, devono essere superati. Se esistono candidature contrapposte, devono essere dichiarate. Se esiste un accordo, deve essere portato alla luce. Le istituzioni non possono diventare il terreno sul quale consumare indefinitamente le guerre intestine della politica. Le dimissioni di chi ha lasciato l’ufficio di presidenza avevano anche questo significato: favorire una ricomposizione e consentire al Consiglio di tornare a funzionare pienamente. Eppure, a distanza di mesi, siamo ancora a discutere di equilibri, nomi e possibili intese. È francamente troppo. E proprio per questo anche il vicepresidente vicario Marco Ferrara dovrebbe interrogarsi sul proprio ruolo e sulla necessità di contribuire, con una scelta politica altrettanto netta, a sbloccare una situazione che non può essere trascinata all’infinito. Perché il punto, alla fine, è uno solo: in questo Comune non basta avere una maggioranza numerica. Serve una maggioranza capace di assumersi fino in fondo la responsabilità di governare le istituzioni. E allora torniamo alla domanda iniziale. Marzi, da che parte sta? Qual è il rapporto politico con Mastrangeli? Qual è il ruolo della Lista Marzi nella parte finale della consiliatura? Che cosa significa l’eventuale candidatura di Carlo Gagliardi alla presidenza dell’aula? E soprattutto: esiste una strategia politica oppure si procede ancora una volta per convenienze contingenti e accordi del momento? Sono domande che non possono essere liquidate con formule diplomatiche. La città ha diritto a sapere. Perché la politica può essere complessa, ma non può diventare volutamente ambigua. E quando mancano pochi mesi alla fine di una consiliatura, continuare a giocare sul filo dell’equivoco non è più una strategia: rischia semplicemente di apparire come una fuga dalle responsabilità. Chi sostiene, sostenga. Chi critica, critichi. Chi vuole collaborare, lo dica. Chi vuole fare opposizione, la faccia. Ma lo dica alla luce del sole. Perché il Consiglio comunale non è il luogo delle trattative infinite. È il luogo nel quale la politica deve assumersi le proprie responsabilità, davanti ai cittadini. L’interrogazione presentata da Domenico Marzi pone questioni precise alle quali il sindaco Riccardo Mastrangeli e la maggioranza che lo sostiene non possono continuare a sottrarsi. In particolare, emerge un interrogativo che merita una risposta pubblica e inequivocabile: cosa intende esattamente Marzi quando richiama i rapporti tra l’amministrazione comunale e la ditta Cialone? E soprattutto, quali sono stati concretamente gli effetti di tali rapporti sulla gestione della pratica relativa all’ascensore inclinato?Le domande poste da Marzi sono pesanti e non possono essere liquidate come semplici polemiche. Quando si domanda se i rapporti contrattuali con la ditta Cialone abbiano rappresentato o meno un ostacolo al ripristino dell’impianto, si introduce un tema politico e amministrativo di straordinaria rilevanza.E’ necessario, che tutti gli attori coinvolti escano dalla zona grigia delle allusioni. Se esistono elementi concreti che hanno rallentato o condizionato le procedure, devono essere illustrati alla città. Se invece tali elementi non esistono, allora lo si affermi chiaramente, accompagnandola smentita con la relativa documentazione. Le richieste di Marzi sulla gestione del rapporto con Maspero sui fondi già versati e sulle iniziative mancate per sbloccare l’intervento, aprono interrogativi che attendono una risposta. Ma a questo punto non bastano più le domande. Servono risposte. Se qualcuno sa qualcosa sui rapporti tra il Comune e la ditta Cialone, lo dica chiaramente. Se esistono accordi, vincoli, condizioni o valutazioni che hanno inciso, direttamente o indirettamente, sulla vicenda dell’ascensore inclinato, è un dovere istituzionale portarli alla luce. E se invece non esiste alcun collegamento, allora l’amministrazione lo affermi una volta per tutte, con documenti e fatti alla mano. La politica non può vivere di allusioni, ma nemmeno di silenzi”. Lo comunicano Forza Italia Frosinone e Gruppo Consiliare FutuRa.

Redazione Digital