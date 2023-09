Sipario in Opera, trio musicale nel Chiostro di Boville ecco tutto il programma

Provincia Creativa fa tappa anche a Boville Ernica, con un evento che porterà l’opera e la recitazione al centro della scena culturale locale. “Sipario in Opera”, è questo il titolo del progetto artistico in programma questa sera a partire dalle 21 nel suggestivo scenario del chiostro municipale. Lo spettacolo è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Provincia Creativa”. L’Amministrazione comunale di Boville Ernica esprime “profonda gratitudine al presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano e al consigliere provinciale delegato alla Cultura, Luigi Vacana, per aver scelto il nostro paese come una delle tappe fondamentali di questa iniziativa culturale”,come dichiarato dal sindaco Enzo Perciballi e dalla consigliera delegata al Turismo Martina Bocconi, i quali si dicono altresì “entusiasti di ospitare questo evento straordinario, che promette di incantare il pubblico con storie avvincenti e personaggi memorabili tratti dalle opere più celebri della tradizione operistica”. “Sipario in Opera” si pone l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico all’universo affascinante dell’opera. Questo progetto unisce l’opera alla recitazione, attraverso un magico connubio tra un trio musicale composto da Roberta Palmigiani al violino, Donato Cedrone al violoncello, e Stefano Spallotta alla chitarra classica, con narrazione e voci recitanti di Simone Ignani, Sara De Luca, Sabrina Ventura, e Marco Mulattieri. Direzione artistica di Katia Sacchetti. Domenica sera nel chiostro comunale il pubblico potrà immergersi nelle storie appassionanti di Don José e Carmen, vivere la travolgente vicenda d’amore di Violetta e Alfredo ne “La Traviata”, emozionarsi con il dramma di “Rigoletto”, seguire la tumultuosa storia di Turiddu Macca in “Cavalleria Rusticana” e lasciarsi trasportare dai momenti comici e drammatici de “Le Nozze di Figaro”. “Sipario in Opera” rappresenta un’opportunità straordinaria per tutti i cittadini di Boville Ernica e dei dintorni di immergersi nell’arte e nella cultura in un contesto unico. Un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza indimenticabile. L’appuntamento per tutti è al chiostro comunale il 10 settembre 2023 alle ore 21.00, per condividere una serata di emozioni e bellezza. L’ingresso è gratuito.