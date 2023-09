Daniele Nardi, Fascina alla consegna premio nella sala del Parlamento UE “Orgoglio per la nostra Nazionale”

Ieri, presso la sala David Sassoli del Parlamento Europeo a Roma, Matteo Cavagnini e Joel Boganelli, insieme al segretario generale Alessia Ferri e ai delegati regionali Piergiorgio Fascina e Maurizio Boganelli, in rappresentanza della squadra azzurra, sono stati insigniti del ‘Daniele Nardi Award’.

“Complimenti al prof. Antonio Imeneo e a tutto lo staff per l’organizzazione del Books For Peace, momento di valorizzazione di figure appartenenti al panorama mondiale che tanto fanno ogni giorno per la pace, per i diritti umani e per l’inclusione sociale – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato regionale Fipic – È per la la nostra Federazione e per i nostri atleti motivo di orgoglio aver ricevuto questo prestigioso premio che ricorda i valori di Daniele Nardi e che testimonia il nostro impegno e la nostra passione”.

Redazione Digital