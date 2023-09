Marine Le Pen a Pontida con Salvini, “Non lasciamo l’Europa a Macron”

Marine Le Pen, a capo del partito francese di estrema destra Rassemblement national, parteciperà al tradizionale raduno leghista di Pontida in programma domenica 17 settembre. «Lo avevamo annunciato», ha scritto su X Matteo Salvini, «avremo con noi una grande amica e alleata storica della Lega, per rendere questa giornata di festa un momento di unione tra popoli per un’Europa finalmente libera». Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha quindi pubblicato un video in cui Le Pen, che domenica arriverà con un volo da Parigi, annuncia: «Cari amici italiani è con grandissimo piacere che sarò al vostro fianco a Pontida il 17 settembre invitata dal mio grande amico Matteo Salvini. Evocheremo naturalmente il futuro, la gioia di combattere insieme per la libertà, per la democrazia dei nostri popoli e delle nostre nazioni». Salvini, in un’intervista al Giornale, aveva poco prima aggiunto: «Vogliamo lasciare l’Europa a Macron? Vinciamo solo uniti, dobbiamo decidere se lasciare l’Europa alla sinistra che t’impone l’auto elettrica e la casa green, come e cosa mangiare a tavola ma non muove un solo dito per difendere i nostri confini (…) con la Le pen mi sento spesso, abbiamo una visione comune su molti punti, io credo possa darci un valore aggiunto». corriere.it