Si tuffa dal tetto di un palazzo in pieno centro, il video fa il giro del web 

«L’acqua è bassa!», «Ma che stai facendo?» urlano i passanti. Ma non c’è nulla da fare: questa mattina a Venezia un uomo si è tuffato dal tetto di un palazzo di tre piani in canale, prendendo l’acqua di pancia. La preoccupazione tra i passanti, che si trovavano in campo San Pantalon a Venezia, a pochi passi da campo Santa Margherita in pieno centro storico, si è subito trasformata in rabbia e rassegnazione quando l’uomo è riemerso – apparentemente illeso – dall’acqua. «A questo soggetto – ha affermato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, – bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate. Stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo. Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social. Va capito com’è salito sul tetto, ha rischiato anche la vita. Sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città. E se fosse passata una barca sotto? Ai giovani dico che rischiano di rovinarsi per queste stupidaggini». Furioso anche il governatore Luca Zaia: «Adesso Basta! Quanto accaduto stamattina a Venezia è vergognoso, e soprattutto è un insulto alla fragilità della città e a tutti noi veneti. Fatti del genere vanno puniti con fermezza. Chi vuole comportarsi in questo modo, se ne vada pure altrove».

Redazione Digital