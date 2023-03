Veroli, ragazzi senza campo per giocare ecco la raccolta fondi per la scuola di sport

Da anni a Veroli è presente la squadra di rugby ma finora non ha ricevuto adeguato sostegno. Numerosi gli atleti iscritti, la società ha dovuto frenare le adesioni non avendo le strutture necessarie a sviluppare il progetto. I ragazzi sono sin dal primo giorno senza campo di gioco. Per questo i loro genitori hanno deciso di avviare una raccolta fondi. “Vogliamo sognare e usare il movimento, il divertimento e il gioco per educare i bambini allo sport, all’aria aperta, divertendosi ma anche impegnandosi imparando i valori del rugby di rispetto, impegno, fair play, amicizia, divertimento, umiltà – hanno affermato Marco Amoroso e Valentina Colafrancesco – Con l’aiuto di ognuno, vogliamo recuperare un campo in disuso e renderlo una scuola di sport per tutti ed una scuola di vita, perché dai bambini nascerà la comunità di domani”. Per versare un contributo https://www.gofundme.com/f/un-campo-sportivo-per-i-bambini?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_content=undefined&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp&utm_term=undefined

Redazione Veroli