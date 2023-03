Frosinone, il mare della Ciociaria ecco il Parco del fiume Cosa 

Lunedì 27 marzo alle 15, presso l’aula consiliare del Comune di Frosinone, si terrà l’incontro dal titolo “I processi partecipativi nei progetti di trasformazione urbana”, nell’ambito della guida alla co-progettazione delle Strategie Territoriali del PR FESR Lazio 21-27. “Il Comune di Frosinone, negli anni dell’amministrazione Ottaviani, è risultato destinatario di fondi a valere su programmi ricompresi nell’attuazione del PNRR per oltre 20 milioni di euro che, oggi, sono in progettazione e presto in realizzazione – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Con la nuova amministrazione, il capoluogo ha centrato l’obiettivo di essere destinatario di ulteriori risorse con il Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per una cifra di oltre 16 milioni di euro. Il Comune di Frosinone intende investire, così, su una serie di ambiti prioritari, riguardanti l’ambiente, la trasformazione digitale, lo sviluppo economico, turismo e cultura, transizione energetica, mobilità sostenibile, inclusione sociale e occupabilità, anche mediante l’attivazione di un partenariato locale come condizione abilitante alla definizione di una Strategia Territoriale. L’iniziativa di lunedì rientra nell’ambito degli incontri promossi con le associazioni, le istituzioni, con gli ordini professionali e con tutti i portatori di interesse per giungere a una pianificazione condivisa e puntuale per la redazione della Strategia Territoriale che ruota intorno all’avvio di un progetto riguardante il Parco del Fiume Cosa. L’amministrazione Mastrangeli, in questo modo, sta gettando le basi per la realizzazione di questo ambizioso sogno che la città e i cittadini di Frosinone inseguono da decenni”. Questo il programma dell’iniziativa. Alle 15, i saluti istituzionali, con gli interventi di Riccardo Mastrangeli, Sindaco di Frosinone; Roberta Angelilli, Vicepresidente Regione Lazio; Francesca Raimondi, Commissione europea, DG Regional and Urban Policy – Unità Italia-Malta. A seguire, la presentazione dell’AdG FESR: le strategie territoriali nell’Obiettivo di Policy 5 del PR FESR Lazio 2021-2027, con Tiziana Petucci, Autorità di Gestione PR FESR Lazio 2021-2027. In scaletta, alle 15.30, Massimiliano Pacifico, Dirigente Programmazione e Attuazione Programma Regionale FESR LAZIO 2021-2027, Presentazione del Quadro diagnostico territoriale; Claudio Becchetti – Executive Partner Gartner, Stato dell’arte dei servizi digitali comunali. Marlen Frezza, Dirigente Settore Ambiente e Mobilità, e Benito Caringi, Dirigente Settore Lavori Pubblici, del Comune di Frosinone, relazioneranno sullo stato dell’arte degli interventi per lo sviluppo territoriale: dagli strumenti di pianificazione al PNRR e altre linee di finanziamento in corso di attuazione. Sarà poi la volta della tavola rotonda moderata da Ilaria Corsi, Coordinatore Ufficio Progetti Europei e Sportello Enterprise Europe Network, Spazi Attivi e Open Innovation, a cui parteciperanno Marco Mena, Smart City Index, Ernst & Young; Francesca Bonanno, Area Innovazione Sociale – Fondazione Brodolini (OpenHubLazio); Paolo Giuntarelli, Area Predisposizione degli Interventi, Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione. L’arch. Frezza, quindi, presenterà la manifestazione di interesse del Comune di Frosinone con la descrizione delle specifiche per invio dei contributi online, prima dell’avvio dei Tavoli di lavoro tematici (Mobilità sostenibile, Ambiente, Servizi digitali; Infrastrutture, Sviluppo economico, istruzione, inclusione sociale) per la fase di ascolto e raccolta dei contributi da parte dei partner locali. I tavoli saranno moderati da Luca Masi e Simona Elmo (Anci Lazio). La descrizione degli step successivi e la conclusione lavori sono affidate a Marlen Frezza e Tiziana Petucci.

Redazione Frosinone