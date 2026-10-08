Si presenta in questura per una denuncia di smarrimento, in Ciociaria arrestato

La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Cassino, nei confronti di un cittadino albanese del 1998, residente nel territorio sorano.

Il rintraccio dell’uomo è avvenuto in circostanze singolari. Il 28enne si era infatti presentato spontaneamente presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora per sporgere una denuncia di smarrimento. Nel corso delle verifiche di rito effettuate dagli agenti della città volsca, è emerso che il soggetto era gravato dal provvedimento restrittivo, in quanto indagato, in concorso, per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto delineato nell’ordinanza, l’indagato, facente parte di un gruppo criminale, rivestiva un ruolo di primo piano nell’attività illecita, con funzioni di promozione e coordinamento. Di fatto, l’uomo era il principale utilizzatore delle utenze telefoniche dedicate ai contatti e alle comunicazioni tra gli acquirenti e i pusher incaricati della materiale cessione delle dosi.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione Digital