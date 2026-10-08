Lancia un estintore dalla finestra del centro di accoglienza, in Ciociaria fermato extracomunitario

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S di Fiuggi sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza NUE 112, riguardante un grave ed estremamente pericoloso episodio di condotta incauta.

Un cittadino, per motivi definiti del tutto futili e in corso di accertamento, ha lanciato un estintore dalla finestra della struttura abitativa, di un Centro di Accoglienza Straordinaria per richiedenti protezione internazionale, in cui è ospitato, facendolo precipitare sul terreno sottostante.

L’immediato intervento della pattuglia della Squadra Volante ha permesso di ricostruire quanto accaduto e di individuare il presunto autore del deplorevole gesto, facendo scattare, nei confronti del predetto, la denuncia per il reato di getto pericoloso di cose.

Redazione Digital