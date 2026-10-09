Ferentino, energie rinnovabili e incentivi ecco il convegno

Quali tecnologie scegliere, quali incentivi sono disponibili e come valutare la convenienza di un investimento energetico? A queste domande è dedicata la giornata informativa sulle fonti rinnovabili in programma il 12 ottobre 2026, alle 17, nella Biblioteca comunale di Ferentino, in via Caterina Troiani. L’incontro è aperto a cittadini, famiglie, imprese, professionisti e aziende agricole. Organizzata dall’ingegner Maurizio Picchi, l’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Piergianni Fiorletta e del consigliere Maurizio Berretta. Relatrice sarà Roberta Caiazzo, professionista esperta in finanza agevolata e finanza ordinaria per le piccole e medie imprese, tutor di microcredito iscritta nell’elenco dell’Ente Nazionale per il Microcredito. L’assessore all’Ambiente Franco Martini evidenzia il valore di un’informazione accessibile su un tema che riguarda tanto la tutela del territorio quanto le scelte economiche delle famiglie e delle attività produttive. Conoscere le soluzioni disponibili e le condizioni degli incentivi può aiutare a trasformare l’interesse per la sostenibilità in interventi ponderati e concretamente realizzabili. La giornata metterà in relazione le tecnologie con gli strumenti di sostegno agli investimenti. Per privati e famiglie si parlerà di fotovoltaico, pompe di calore, sistemi di accumulo e solare termico, insieme alle agevolazioni fiscali. La scelta di una soluzione richiede infatti di considerare consumi, caratteristiche degli immobili, costi, requisiti di accesso e tempi di recupero della spesa. Per imprese e professionisti il programma indica, tra gli strumenti da esaminare, Nuova Sabatini Green, Transizione 5.0 e Conto Termico 3.0. L’attenzione sarà rivolta alle condizioni applicabili alle singole misure, alla sostenibilità finanziaria degli interventi e alle procedure necessarie per presentare le domande. Le aziende agricole avranno uno spazio dedicato al fotovoltaico, all’agrivoltaico e alle opportunità nazionali e regionali, con riguardo alla compatibilità tra produzione energetica e attività agricola. Un focus operativo riguarderà le misure attive, quelle in fase di riapertura e i bandi annunciati. Sarà l’occasione per distinguere le opportunità effettivamente disponibili, verificare i requisiti, conoscere gli adempimenti ed evitare errori nelle procedure. Le questioni di competenza comunale potranno essere approfondite con gli uffici preposti, a partire dall’ufficio tecnico, secondo le rispettive attribuzioni. L’incontro durerà circa due ore e prevede spazio per domande e casi pratici. L’ingresso è libero. L’obiettivo è offrire ai partecipanti strumenti per orientarsi tra opportunità energetiche e finanziarie e per valutare ogni investimento alla luce delle proprie esigenze.

Redazione Digital