“Essere ciociari non è un insulto”, Meloni risponde al capogruppo PD

«Siamo davanti veramente a una ciociara, nella maniera più dispregiativa». Lo ha detto Floriano Della Bella, capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Pontedera, durante una discussione sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sulla sua rilettura di «Bella ciao», diventata «Bollo ciao» per celebrare l’abolizione del bollo auto. Una frase pronunciata come un’offesa territoriale, che ha provocato il richiamo del presidente dell’aula Marco Salvadori, dello stesso Pd: «Per favore, usi termini consoni al suo ruolo». La storia sarebbe potuta finire lì, sepolta nella categoria abbastanza affollata delle polemiche da consiglio comunale. Invece è arrivata fino a Roma. E, soprattutto, ha preso una piega che probabilmente Della Bella non aveva previsto. Giorgia Meloni ha infatti raccolto la parola e l’ha restituita al mittente. «Sono orgogliosa di essere definita ciociara», ha scritto in un lungo post sui social, ricordando che negli anni le sono stati attribuiti epiteti di ogni genere e sostenendo che, in questo caso, il termine sarebbe stato utilizzato per indicare come inferiori quasi mezzo milione di italiani. Poi l’elenco dei grandi ciociari: Cicerone, Caio Mario, Bonifacio VIII, San Tommaso d’Aquino, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Nino Manfredi. E la conclusione: «Viva la Ciociaria!». Ed è qui che la vicenda diventa curiosa. Perché il consigliere di Pontedera aveva utilizzato «ciociara» come se fosse una parola capace di ferire. Precisando anche la connotazione dispregiativa. Ma si era forse trattato di un errore: «Non voleva dire “ciociara”, ma “caciara”, nel senso di confusione», ha detto Francesco Papiani, il segretario del Pd locale, all’AdnKronos. «Peraltro in quel contesto “ciociara” non aveva nessun senso, e tanto meno dalle nostre parti il termine “ciociara” ha una valenza offensiva. Non abbiamo difficoltà io e il consigliere Della Bella a scusarci a prescindere con la presidente Meloni. È curioso che Meloni trovi il tempo di occuparsi con tutti i problemi dell’Italia di una seduta del Consiglio comunale di Pontedera». Errore o meno, la presidente del Consiglio ha deciso di trasformare quella parola – «ciociara» – in un distintivo. Una specie di medaglia al valore territoriale consegnata involontariamente proprio da chi voleva usarla come insulto. A quel punto, naturalmente, è entrata in campo anche la Ciociaria. La testata Ciociaria Oggi apre il suo giornale online con questa notizia, raccontando con orgoglio la rivendicazione della premier. E così una frase pronunciata in una sala consiliare di Pontedera ha prodotto una curiosa filiera geografica: la Toscana ha fornito la polemica, Roma la risposta e la Ciociaria l’orgoglio ferito. Il paradosso è tutto nella parola. Se «ciociara» voleva essere un insulto, non ha funzionato: la destinataria l’ha rivendicata, il territorio l’ha adottata e persino la polemica ha finito per trasformarsi in una piccola celebrazione identitaria. Resta naturalmente il dato più semplice: utilizzare l’origine geografica come termine dispregiativo è risultato un modo piuttosto autolesionista di avanzare la critica politica. Si potrebbe dire maldestro. L’attenuante forse ricercata nella toscanità della critica che porta con sé molto spesso l’azione provocatoria di chiamare in causa una provincia, una regione o un campanile. corriere.it