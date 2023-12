Si ferma e urina in mezzo alla strada, in pieno giorno multa salata

Ordinare un caffè in un bar e poi usufruire dei servizi igienici sarebbe costato meno (per usare un generoso eufemismo) a un cittadino bresciano. Invece un 50enne di Nuvolento ha deciso di fare pipì per strada, ma nella giornata odierna è stato sorpreso nel centro di Gavardo dagli agenti della polizia locale aggregazione della Valsabbia. Le forze dell’ordine, che stavano effettuando un controllo sul territorio, hanno notato il cittadino dell’hinterland bresciano mentre urinava su un marciapiede in pieno giorno. Così è scattata la sanzione che va da 5 mila a 10 mila euro, ma il pagamento in misura ridotta prevede un versamento di 3.333 euro. In più, per questo tipo di violazione è previsto, nel nuovo regolamento, anche l’obbligo di allontanamento dal centro per 48 ore. Si tratta, in sostanza del nono Daspo applicato a Gavardo. corriere.it