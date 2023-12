Frosinone, ecco l’Albero della sicurezza in ricordo delle vittime sul lavoro

Un albero di Natale molto particolare è stato inaugurato ieri presso l’ingresso

della Curia Vescovile di Frosinone in via dei Volsci: si tratta dell’Albero della Sicurezza, un

progetto del M. Francesco Sbolzani per la fondazione ANMIL “Sosteniamoli Subito”,

dedicato a tutte le vittime del lavoro e ai loro familiari. L’albero è stato realizzato montando

su un’intelaiatura da cantiere i tradizionali caschetti antinfortunistici: gialli per rappresentare

tutti i lavoratori, rossi per gli infortuni e infine neri per le morti sul lavoro. In tutta Italia

verranno inaugurati oltre 50 Alberi della Sicurezza, un modo per ricordare i 489.526 infortuni

sul lavoro e gli 868 incidenti mortali dei primi 10 mesi del 2023. Tutti gli alberi sono

realizzati in collaborazione con il Movimento dei Lavoratori di Azione Cattolica

La Ciociaria può vantare la presenza di ben due Alberi della Sicurezza, uno presso

Piedimonte San Germano e uno Presso Frosinone, quest’ultimo inaugurato lo scorso lunedì 4

Dicembre alla presenza del sindaco di Frosinone il dott. Riccardo Mastrangeli, di Domenico

Loffreda, presidente territoriale ANMIL di Frosinone, di Giuseppe Zambon, delegato MLAC

e del vicario generale Mons. Giovanni Di Stefano che ha benedetto l’albero. La cerimonia

d’inaugurazione è avvenuta anche alla presenza di alcune classi del vicino plesso scolastico

“La Rinascita”.

