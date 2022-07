Sanità in Ciociaria, “Pazienti oncologici senza bagno costretti a mangiare sulle sedie”

“Chemio in condizioni proibitive – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Questa la situazione dei pazienti immunodepressi che devono fare la chemioterapica in una stanzetta ambulatoriale dell’ospedale di Cassino. Non hanno neanche un bagno dedicato e lo condividono con tutti gli ambulatori del piano anche con persone con altre patologie. La stanza strettissima addirittura con tre pazienti alla volta non è dotata neanche di un tavolo dove poter far consumare un piccolo pasto ai pazienti che devono permanere lì per ore e sono costretti a mangiare qualcosa sulle sedie. Infine le poltrone per la chemio sono adattate e non di ultima generazione come negli altri ospedali del Lazio. Tutto ciò non è ammissibile! In tutto questo vorrei ringraziare il personale sanitario che è costretto a lavorare in queste condizioni e con mille sacrifici porta avanti un lavoro encomiabile, mentre la politica regionale continua ad essere miope con i suoi rappresentati del Partito Democratico”.

Redazione Digital