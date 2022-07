Frosinone, sviluppo offerta formativa il Comune incontra l’Università di Cassino

“L’incontro di oggi – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – rientra nell’ambito delle attività concepite dalla amministrazione per implementare l’offerta formativa per la città di Frosinone. Nel prossimo futuro, proseguiremo su questo percorso, attraverso accordi programmatici con le Università presenti sul territorio regionale – tra le quali si segnala, per l’ampia ed eccellente offerta didattica, l’ateneo di Cassino, con cui il Comune vanta già un rapporto privilegiato e consolidato – allo scopo di valorizzare, per quanto di competenza dell’ente comunale, il sistema di istruzione e formazione che, in questo particolare momento storico, è chiamato più che mai a dare risposte concrete, da un lato, ai giovani in materia di inserimento occupazionale e, dall’altro, alle esigenze del tessuto produttivo ed economico. Ogni prospettiva di crescita e sviluppo, infatti, non può prescindere dalla formazione, dalla preparazione e dalle competenze dei nostri giovani”.

“Desidero ringraziare il rettore Dell’Isola per il proficuo incontro di oggi – ha aggiunto Magliocchetti, delegato al centro storico e rapporti con le università – Di comune accordo, è stato già calendarizzato un prossimo appuntamento, in programma nel mese di settembre, per individuare i percorsi più idonei per raggiungere l’importante obiettivo del potenziamento dell’offerta formativa del capoluogo. Nello stesso periodo, inoltre saranno avviati gli incontri con ulteriori istituzioni universitarie, pubbliche e private, presenti nella nostra regione: scopo dell’amministrazione è, infatti, costituire un polo di assoluto rilievo, da affiancare all’offerta di pregio già presente, grazie anche alla presenza di Accademia di Belle Arti e Conservatorio ‘Refice’”.

Redazione Frosinone