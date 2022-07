Pericolo fascismo alle elezioni allarme destra al governo “Non cadiamo nel ridicolo”

“Quella di Fratelli d’Italia è una destra sociale, un’identità storica della destra che l’Europa ha conosciuto spesso, e che si muove in territori dove la sinistra ha smobilitato completamente: i quartieri popolari, le periferie, i ceti a basso reddito – ha affermato Massimo Cacciari – Spero che non si giochi la campagna elettorale sul rischio fascismo perché in quel caso scadremmo davvero nel ridicolo. Pensate forse che un governo di centrodestra non avrà più rapporti con l’Europa sul Pnrr? Ma figuriamoci. Quelli sono dei ‘must’ che resteranno intoccabili”.

Redazione Digital