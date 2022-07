Sangue e farmaci con i droni, ecco il nuovo servizio della Regione Lazio

“Raggiunto l’accordo attraverso la firma del protocollo d’intesa tra la Regione e l’Enac

per il trasporto, con i Droni, delle medicine, organi e plasma – ha affermato il

consigliere regionale del Pd Mauro Buschini – Il Lazio con questo risultato, che ci

inorgoglisce, è una delle prime regioni in Italia ad avviare un progetto di tale calibro. Il

protocollo che avrà durata di 3 anni e partirà dal 2023, ha come obiettivo promuovere

la mobilità aerea avanzata e prevede inoltre, il miglioramento dei servizi offerti dalle

Aziende sanitarie. In futuro si prevede anche il trasporto di persone e merci. Nel

frattempo si sta lavorando sullo studio dell’ambiente normativo sia aeronautico che

urbanistico operativo e tecnico, e l’analisi delle rotte utilizzabili e delle infrastrutture

idonee per svolgere i servizi di mobilità aerea sul territorio del Lazio. L’impatto

ambientale sarà basso, grazie alla riduzione dei consumi, dei rumori e delle emissioni.

L’avvio operativo di questo tipo di servizio su Roma per lanciare le prime operazioni

commerciali tra l’aeroporto di Fiumicino e la città di Roma nel 2024. Non posso che

esprimere la mia soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto.

Come ho sempre affermato, la Sanità è sempre stata al centro degli obiettivi della

Regione Lazio, del presidente Nicola Zingaretti”.

Redazione Digital