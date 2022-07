Fa il bagno con la mascherina e rischia di morire, ricoverata d’urgenza

Ha paura del covid e fa il bagno con la mascherina chirurgica, rischiando di annegare nelle acque di Santa Maria di Castellabate. La protagonista è una turista di 74 anni che stava in acqua, a circa 40 metri dalla riva, con la mascherina chirurgica sul viso. A notarla in difficoltà è stato il il bagnino che con il baywatch si è subito tuffato in mare. Ora, la signora è ricoverata all’ospedale di Vallo della Lucania. L’episodio è accaduto intorno alle 8 del mattino. Ha partecipato ai soccorsi anche un militare della Guardia costiera di Agropoli che era in spiaggia libero dal servizio. La 74enne, portata a riva, è stata immediatamente trasferita in ospedale, dove si trova tuttora ricoverata in rianimazione.

Redazione Digital