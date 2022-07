Frosinone, Rilievi nuovo comandante VVF gli auguri di Sara Battisti

“Desidero rivolgere i miei migliori auguri di buon lavoro alla dott.ssa Alessandra Rilievi, neo Comandante dei Vigili del fuoco di Frosinone – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – I Vigili del Fuoco svolgono quotidianamente un lavoro importante per il nostro territorio specie in questo periodo caratterizzato da una forte siccità. Ci sono tante emergenze in corso, soprattutto nei comuni montani. Approfitto per rivolgere un ringraziamento a tutto il corpo dei Vigili del Fuoco dai lei rappresentato, con l’augurio di poterci conoscere presto, restando a totale disposizione per un’eventuale collaborazione”.

