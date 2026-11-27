Saldi invernali, in tutta la Regione Lazio ecco il calendario
Sono state definite le date di inizio delle vendite di fine stagione invernali ed estive per il prossimo anno nel Lazio. Per i saldi invernali la stagione degli sconti comincia da martedì 5 gennaio (primo giorno feriale antecedente l’Epifania) e termina il 1° marzo 2027 , mentre per i saldi estivi l’inizio è il 3 luglio (primo sabato del mese di luglio) fino al 1° settembre 2027 . A comunicarlo è Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio. La proposta è stata approvata dalla Giunta regionale in base all’accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome volto ad assicurare uniformità sul territorio nazionale. Nell’immediato verranno informati i sindaci dei Comuni del Lazio, le associazioni di categoria e dei consumatori. Restano ferme le regole sulle attività commerciali ovvero tutte le altre disposizioni previste dall’articolo 34 della legge regionale n. 22/2019, Testo Unico del Commercio, in materia di vendite di fine stagione, compreso il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi.
Redazione Digital