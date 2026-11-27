Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Anagni nel contrasto alla violenza di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili, nell’ambito delle procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”. Nella serata di ieri, 24 novembre 2026, intorno alle ore 22:30, i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni hanno tratto in arresto, a Ferentino, un cittadino straniero di 34 anni, senza fissa dimora e disoccupato, ritenuto responsabile dei reati di rapina, atti persecutori e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dei fatti, intorno alle ore 19:30 l’uomo si era appostato nei pressi dell’abitazione di una donna di 40 anni, residente di Ferentino, che da tempo perseguitava con messaggi, appostamenti e pedinamenti nel vano tentativo di intraprendere una relazione sentimentale con lei. In preda a una crisi di gelosia, il 34enne l’ha aggredita con calci e pugni, strappandole una catenina in argento e il telefono cellulare con cui la vittima stava tentando di chiamare il numero di emergenza “112”. Nonostante l’aggressione, la donna è riuscita a mettersi al riparo raggiungendo la propria abitazione, da dove ha potuto chiedere aiuto. La tempestiva attivazione della macchina dei soccorsi e l’immediato intervento dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare l’aggressore ancora nei pressi della casa della vittima. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso della catenina e del cellulare appena sottratti, nascosti nelle tasche dei pantaloni e prontamente restituiti alla legittima proprietaria. Nella stessa circostanza, i militari hanno sottoposto a sequestro un secondo telefono cellulare nella disponibilità dell’arrestato per i successivi accertamenti. La vittima, soccorsa dal personale sanitario del “118”, è stata trasportata presso l’Ospedale Civile di Frosinone per le cure del caso. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, come disposto dal Sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Frosinone informato dal reparto operante. L’operazione conferma l’alta attenzione e la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio a difesa delle vittime di atti persecutori e violenza di genere, ribadendo l’importanza di segnalare tempestivamente ogni episodio di minaccia o aggressione al “112” o presso le Stazioni Carabinieri.

Redazione Digital