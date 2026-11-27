I militari delle Stazioni Carabinieri di Roccasecca (FR), Ceprano (FR) e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo (FR) hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre individui di nazionalità romena di 25, 28 e 31 anni, senza fissa dimora, resisi responsabili di un tentato furto aggravato in concorso ai danni del supermercato “Conad” di Arce. Nei giorni scorsi, i tre soggetti si sono introdotti nell’esercizio commerciale situato in via Casilina Nord e hanno tentato di asportare numerose confezioni di prodotti alimentari, prevalentemente tavolette e blocchi di cioccolato, per un valore complessivo calcolato in 900 euro circa. L’azione delittuosa è stata condotta con una precisa organizzazione e ripartizione dei ruoli: mentre l’uomo di 31 anni prelevava materialmente la merce occultandola all’interno di buste già posizionate nel carrello della spesa, i due complici più giovani svolgevano attività di vigilanza e supporto. Questi ultimi controlla vano l’ambiente circostante e indicavano i prodotti da asportare, comunicando e coordinandosi anche tramite l’utilizzo di smartphone e auricolari. Il titolare del supermercato, insospettito dai movimenti del gruppo, ha monitorato l’intera operazione tramite il sistema di videosorveglianza. Al momento di oltrepassare le casse, l’uomo con il carrello è stato inseguito da una dipendente ed è stato costretto ad abbandonare l’intera refurtiva nel piazzale esterno. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, uno dei soggetti impiegati come “palo” ha strattonato violentemente il titolare del supermercato, divincolandosi dopo essere stato afferrato all’altezza del petto e lasciando il proprio giubbotto nelle mani della vittima. L’immediato e risolutivo intervento delle pattuglie dei militari della Compagnia di Pontecorvo ha permesso di rintracciare e bloccare i tre fuggitivi nelle zone limitrofe all’attività commerciale, a distanze comprese tra i 500 e gli 800 metri dal luogo del delitto. La tempestività dell’operazione è il frutto della recente intensificazione dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone proprio a seguito dell’aumento dei furti registrato nell’ultimo periodo nella zona. Nei confronti degli arrestati è stata inoltre avviata la procedura per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio (F.V.O.) con divieto di ritorno nel Comune di Arce. Gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, tempestivamente informata dai militari operanti nell’ambito della costante e proficua sinergia info-investigativa tesa a contrastare questa tipo logia di reati, venivano trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. All’esito del giudizio, il Giudice del Tribunale di Cassino, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto applicando nei confronti degli indagati specifiche misure cautelari: valutati i numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e l’elevato pericolo di recidiva, per i due cittadini romeni di 25 e 28 anni che hanno coordinato l’azione è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico; nei confronti del 31enne, esecutore materiale del prelievo della merce e gravato da un minor numero di precedenti, è stata invece applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre giorni alla settimana. L’impegno dell’Arma prosegue quotidianamente senza sosta per prevenire e reprimere i reati predatori, con il costante obiettivo di garantire la sicurezza degli esercizi commerciali e tutelare la tranquillità di tutti i cittadini del territorio, anche in vista delle prossime festività natalizie.

Redazione Digital